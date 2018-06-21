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Dedesinin kullandığı traktörden düşen çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 23:12 | Son Güncelleme

ISPARTA’nın Gelendost ilçesinde, dedesinin kullandığı traktörden düşen, 4 yaşındaki Yılmaz Demir yaşamını yitirdi.

Taner ERDEM/GELENDOST (Isparta), (DHA)- ISPARTA’nın Gelendost ilçesinde, dedesinin kullandığı traktörden düşen, 4 yaşındaki Yılmaz Demir yaşamını yitirdi.
Gelendost ilçesine bağlı Balcı köyünde, Ali Rıza Demir, torunu Yılmaz Demir’i de yanına alarak traktörle hayvanlara ot biçmeye gitti. İşini bitirdikten sonra Ali Rıza Demir ve torunu traktörle dönüşe geçti. Yolda dengesini kaybeden Yılmaz Demir traktörden düştü. Traktörün altında kalan Yılmaz Demir ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz Demir’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yılmaz Demir’in cenazesi otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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