HABER

Dedesinin kullandığı traktörün altında kalarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 15:54 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde dedesinin kullandığı traktörün altında kalan Halil Korkmaz (2), yaşamını yitirdi.

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde dedesinin kullandığı traktörün altında kalan Halil Korkmaz (2), yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Birecik'in Mezra Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evden tarlaya gitmek için çıkan Cuma Korkmaz (61), plakası öğrenilemeyen traktörle manevra yaptığı sırada sokakta oynayan torunu Halil Korkmaz'a çarptı. Tekerlerin altında kalan çocuğun çığlıkları üzerine traktörü durduran Cuma Korkmaz, ağır yaralı torununu Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste doktorların müdahalesine karşın Halil Korkmaz kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi için morga konuldu.

PARTNERBu ülkeler Türkiye'den vize istemiyorBu ülkeler Türkiye'den vize istemiyor
Eda Okutgen cinayeti davasında rapor beklenecekEda Okutgen cinayeti davasında rapor beklenecek
Ölümlü kazaya neden olan sürücü: Alkollüydüm pişmanımÖlümlü kazaya neden olan sürücü: Alkollüydüm pişmanım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

Minik Arda da Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybetti

Minik Arda da Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybetti

Pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı!

Pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı!

Çöp atmak için evden çıkan genç kız kayıplara karıştı

Çöp atmak için evden çıkan genç kız kayıplara karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.