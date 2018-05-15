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Define ararken suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 14:59 | Son Güncelleme

BURSA’nın İznik ilçesinde Roma döneminden kalma 3 lahit ve çok sayıda mezarın bulunduğu Hisardere’de define ararken suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Define ararken suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı

İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde Roma döneminden kalma 3 lahit ve çok sayıda mezarın bulunduğu Hisardere’de define ararken suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.
İznik ilçe merkezine yaklaşık 6 kilometre mesafedeki Hisardere Mahallesi Bayırdibi mevkiinde, geçen yıllarda müze ekiplerince Roma dönemine ait 3’üncü yüzyıldan kalma, biri 7 ton ağırlığında 3 lahit ile çok sayıda mezar bulundu. Bölgenin define avcılarından korunması amacıyla da jandarma ekipleri, nöbet tutmaya başladı.
Bölgede devriye gezen jandarma ekibi, define arayan 2 kişi ile bunlara gözcülük yapan 1 kişiyi gözaltına aldı. Kazı yaptığı malzemelere el konulan şüpleliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.

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