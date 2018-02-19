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Define ararken zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 05:15 | Son Güncelleme

Tokat'ta define aramak için bir Tümülüs'ün altındaki tünele giren 4 kişiden 2 kişi jeneratör motorunun egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Küçükbağlar Köyü yakınlarında Yığma tepe olarak bilinen Tümülüs (bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik) alanındaki yaklaşık 30 metre derinlikteki tünele giren 4 kişi define ararken zehirlendi.

Gece 22.30 saatlerinde meydana gelen olay sonrasında tünelden kendi imkanları ile çıkmayı başaran Zekai Ak (28) durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri ile Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı kurtarma ekipleri çalışma yaptı.

Bir kişinin güçlükle girebileceği tünele oksijen tüpü ve halat yardımı ile inen kurtarma ekibi tarafından Fatih Danışık (22) yaralı olarak kurtarıldı. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonrasında ise Halis Kaya (25) ile Olcay Kaya'nın (19) cansız bedenleri birer saat arayla bulundukları yerden çıkarıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere ambulansla Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Define ararken zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Turan Uzun, yapılan ilk tespitlere göre şahısların girdikleri tüneldeki suyun tahliyesini yapmak için kullandıkları su motoruna elektrik veren jeneratörün çalışması sırasında çıkan egzoz gazından zehirlendiklerinin tahmin edildiğini söyledi.

Define ararken zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

AFAD ekiplerinin zor şartlarda cenazeler ulaştığını ifade eden Uzun, yapılan incelemenin ardından olayın netlik kazanacağını kaydetti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat define zehirlenme

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
İnsanların beynini ve düşüncelerini, fikirleri çözmek gerçekten çok zor. Yahu ne definesi ? Ne araması?İşiniz gücünüz yok mu sizin? Yıl 2018 olmuş hala saçmasapan işlerle uğraşıyor insanlar ne oldu peki sonuç ne ?Buldunuz mu?Başınız göğe erdi mi?Book erdi bok yoluna gittinz işte töbe töbe sabah sabah....
Dünyanın en masraflı işşiz işi, defineciliktir. Ve Hala millet bir umut bu yolda yürüyor..
vermiyorlar kardeşim onları kimse sahiplenmişler 3 harfliler ya bir yerinizde dinamit patlar yada böyle zehirlenirsiniz.
belliki acami bunlar.jenaratör egsozu tünele verilirmi hiç.Allah rahmet etsin.define işi hayır getirmez.bilen yapmaz
Tümülüs açmak ekipman gerktirir insan gücü gerektirir en önemlisite tecrübe gerektirir böyle girersiz ama çıkamassın günümüzde kepçelerle dozerlerle 1 senede girişi bulunamıyan tümülüsler var
Hepsi genç yaşta herkes gibi bir iş bulup çalış ek iş yap para lâzımsa böyle tehlikeye niye atılıyorsunuz. Yazık
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