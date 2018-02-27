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Defineciler tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 22:08 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde kaçak define kazısı yapan 6 kişiden 4’ü tutuklandı.İznik’te polis, şehrin merkezinde kaçak kazı yapan 6 kişiye suçüstü yaparak, şahısları gözaltına almıştı.

Bursa’nın İznik ilçesinde kaçak define kazısı yapan 6 kişiden 4’ü tutuklandı.
İznik’te polis, şehrin merkezinde kaçak kazı yapan 6 kişiye suçüstü yaparak, şahısları gözaltına almıştı. Şüpheliler, emniyette 2 gün süren sorgunun ardından bugün saat 13.00’te mahkemeye sevk edildi. Beyler Mahallesi Akçeşme Sokak’ta kaçak define kazısı yapan şüphelilerden Savaş T., Erdal A., Murat A. ve Sinan B. tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Osman C. ve Ercüment Y. ise serbest kaldı. Ercüment Y.’nin daha sonra borç nedeniyle arandığı ortaya çıkınca, tutuklanarak açık cezaevine gönderildi.

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