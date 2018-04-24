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Defineciler vatandaşın evinin bahçesini köstebek yuvasına çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 14:03 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bir evin bahçesinde kazı yapan defineciler arsayı köstebek yuvasına çevirdi.Edinilen bilgilere göre, Kaynarca İlçesi Karaçalı Mahallesinde ikamet eden Şener Çetin isimli vatandaşın evinin bahçesinde iddialara göre gece defineavcıları kazı yaptı.

Defineciler vatandaşın evinin bahçesini köstebek yuvasına çevirdi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bir evin bahçesinde kazı yapan defineciler arsayı köstebek yuvasına çevirdi.
Edinilen bilgilere göre, Kaynarca İlçesi Karaçalı Mahallesinde ikamet eden Şener Çetin isimli vatandaşın evinin bahçesinde iddialara göre gece defineavcıları kazı yaptı. Sabah kalktığında bahçesindeki toprağın 6 metre derinliğinde kazıldığını gören Çetin büyük şaşkınlık yaşadı. Bahçesi defineciler tarafından kazılan Şener Çetin yaptığı açıklamada, ’’Bazen bahçeye ahırımdaki hayvanlarıda çıkartıyorum. Görmemiş olsaydım hayvanlardan bazıları çukura düşebilirdi. Gelip kazdıkları çukuru kapatırlarsa bunu yapanlardan şikayetçi olmayacagım’’ dedi.

Defineciler vatandaşın evinin bahçesini köstebek yuvasına çevirdi

Defineciler vatandaşın evinin bahçesini köstebek yuvasına çevirdi

Defineciler vatandaşın evinin bahçesini köstebek yuvasına çevirdi

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