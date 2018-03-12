Definecilere suçüstü

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, define aramak amacıyla iş makinesiyle kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yumrutaş köyü yakınlarında Tilki İnli Tepesi’nde izinsiz define arayanlar olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, kırsal alanda 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

Operasyonda O.A., H.A., Y.D., A.B., A.T., gözaltına alındı. Gözaltına alınan definecilerden birinin memur olduğu belirlendi. Şüphelilerden A.T. savcılık tarafından serbest bırakılırken, O.A., H.A., Y.D. ve A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(RB-EFE)