HABER

Definecilere suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 17:18 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, define aramak amacıyla iş makinesiyle kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yumrutaş köyü yakınlarında Tilki İnli Tepesi’nde izinsiz define arayanlar olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, kırsal alanda 5 kişiyi suçüstü yakaladı.Operasyonda O.A., H.A., Y.D., A.B., A.T., gözaltına alındı.

Definecilere suçüstü

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, define aramak amacıyla iş makinesiyle kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yumrutaş köyü yakınlarında Tilki İnli Tepesi’nde izinsiz define arayanlar olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, kırsal alanda 5 kişiyi suçüstü yakaladı.
Operasyonda O.A., H.A., Y.D., A.B., A.T., gözaltına alındı. Gözaltına alınan definecilerden birinin memur olduğu belirlendi. Şüphelilerden A.T. savcılık tarafından serbest bırakılırken, O.A., H.A., Y.D. ve A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(RB-EFE)

Kocasını yatakta başka bir kadınla bastı! Kocasını yatakta başka bir kadınla bastı!
Canlı yayında olay AK Parti açıklaması!Canlı yayında olay AK Parti açıklaması!
İzmir'de 32 dakika cinayeti!İzmir'de 32 dakika cinayeti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

E-devletten yeni bir hizmet daha: Vasiyetname 'e-Devlet'e taşınıyor

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Nakşibendi tarikatı lideri Bursevi: Challenger uzay mekiğini biz düşürdük

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Restorasyon halindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında kendini astı

Restorasyon halindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında kendini astı

Marmaris’te kadına cinsel saldırı iddiasına tutuklama

Marmaris’te kadına cinsel saldırı iddiasına tutuklama

Uşak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Uşak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba tahliye edildi

Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba tahliye edildi

Çukura düşerek ölen iki kardeşin davasında tahliye kararı

Çukura düşerek ölen iki kardeşin davasında tahliye kararı

Şüpheli otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Şüpheli otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.