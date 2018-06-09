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Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 12:18 | Son Güncelleme

Samsun'da 16 yaşındaki bir kız kendini 5. katın penceresinden aşağı attı. Park halindeki otomobilin tavanına düşen kız yaralı kurtulurken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Samsun'un İkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki S.Y.'nin ailesi kızlarının kayıp olduğuna dair Gazi Polis Merkezine başvurdu. Evden kaçtığı iddia edilen S.Y., dün ailesi tarafından bulunup evlerine götürüldü.

Bunalıma giren S.Y., kendini 5. kattan aşağı attı. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen S.Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bel bölgesinde kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğu tespit edilen S.Y.'nin tedavisi devam ederken, otomobilin üzerine düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun genç kız intihar

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