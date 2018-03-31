HABER

Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 02:20 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da Afganistan’dan kaçak yolla Türkiye’ye gelen bir genç, mermer fabrikasında birlikte kaldığı yine Afgan uyruklu 4 arkadaşına bıçakla saldırdı. Boğazından aldığı bıçak darbesiyle bir Afgan genç hayatını kaybederken 3’ü ise ağır yaralandı.

Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!

Olay Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesi Seydiler beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde mermer fabrikasında birlikte kalan 5 Afgan uyruklu genç, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü kavga etti. Kimliği tespit edilemeyen Afgan geçlerden biri diğer dört arkadaşına bıçakla saldırdı. Arkadaşının bıçaklı saldırısına maruz kalan Afgan gençlerden biri boğazından aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybederken. Diğer üçü ise ağır yaralandı.

OLAY ANINI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Fabrika yetkileri tarafından olay yerine gelen ambulanslarla yaralılardan ikisi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, diğeri ise Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ameliyata alınırken sağlık durumlarının ise ciddiyetini koruğu bildirildi. Olay yerine intikal eden İscehisar ilçe jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi Afgan genci gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmaya verdiği ifadesinde kendisine hap içirildiğini ve olay anını hatırlamadığını belirttiği öğrenildi.

BİR GÜN ÖNCE FABRİKAYA GELMİŞLER

Öte yandan olayın yaşandığı mermer fabrikası yetkililerinin jandarmaya verdikleri ifadede; bir gün önce fabrikaya 5 Afgan gencin gelerek aç olduklarını ve kendilerinden yiyecek ve yatacak yer istediklerini belirterek durumlarına acıyıp yiyecek ve yatacak yer verdiklerini, daha sonrada bu olayın yaşandığını belirttikleri öğrenildi.

İHA

Iğdır'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktıIğdır'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Iğdır'da katliam gibi kaza: 17 ölü!Iğdır'da katliam gibi kaza: 17 ölü!
Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddiası!Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afgan cinayet vahşet Afganistan kavga

En Çok Okunan Haberler

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Elektriğe zam geldi

Elektriğe zam geldi

'Yasak aşk'a son öpücük! Böyle veda etti

'Yasak aşk'a son öpücük! Böyle veda etti

9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

İşte Survivor Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan...

İşte Survivor Ümit Karan'ın oğlu Ümitcan Karan...

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oyun salonu diye kiralayıp bunu yapmışlar

Oyun salonu diye kiralayıp bunu yapmışlar

Otomobile tüfekli saldırı: Yaralılar var

Otomobile tüfekli saldırı: Yaralılar var

Baba dehşeti! Kızına kurşun yağdırdı

Baba dehşeti! Kızına kurşun yağdırdı

İlkokulda iğrenç olay! 5'i kız 13 çocuğa cinsel istismar

İlkokulda iğrenç olay! 5'i kız 13 çocuğa cinsel istismar

Bu fotoğraflar bugün çekildi

Bu fotoğraflar bugün çekildi

Rezidansta sır ölüm! Arkasında sadece bu notu bıraktı

Rezidansta sır ölüm! Arkasında sadece bu notu bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.