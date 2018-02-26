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’Dehşet Çifliği’nin şüphelisi: “Kendi rızalarıyla geldiler, alıkoymadım"

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 15:59 | Son Güncelleme

Ataşehir Kayışdağı’nda yurttan kaçan bazı kızları 24 saat köpeklerle korunan bir çiftlikte tuttuğu iddia edilen şüpheli A.S.’nin emniyet ve savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

Ataşehir Kayışdağı’nda yurttan kaçan bazı kızları 24 saat köpeklerle korunan bir çiftlikte tuttuğu iddia edilen şüpheli A.S.’nin emniyet ve savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli, kızların kendi rızalarıyla çiftliğe gittiğini belirterek, “Alıkoymadım, cinsel ilişkide bulunmadım. Şantaj ve tehdit etmiş de değilim” dedi.
Ataşehir Kayışdağı’nda yurttan kaçan kızların bir çiftlikte tutulduğunun tespit edilmesiyle 24 saat köpeklerle korunan çiftliğe ve çiftlik sahibinin evine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlenmiş ve çiftlik sahibi A.S. ile Afganistan uyruklu S.R. gözaltına alınmıştı. Çiftlikte yapılan aramada, küçük kızların cinsel istismara uğradığı videoları içeren CD’ler, 2 tabanca ve 180 mermi ele geçirilmişti.
“Sokakta kalmamaları için konaklamalarına izin verdim”
Gözaltına alınan çiftlik sahibi A.S.’nin emniyetteki sorgusunda, “Ataşehir’de bana ait olan çiftliğe 2 kız çocuğu gelerek, kalacak yerleri olmadığını söylediler. Ben de sokakta kalmamaları için yardımcı olmak amacıyla yanımda konaklamalarına izin verdim. Bu şahıslar 1 hafta kadar çiftlik evinde kaldılar. Ancak ben 1 hafta içerisinde zaman zaman gittiysem de orada kalmadım. Gitmemdeki amaç onların temel ihtiyaçlarını karşılamaktı. Daha sonrasında ben onları annelerine teslim ettim” dediği öğrenildi.
“Yurtta sıkıntı yaşadıklarını söylediler”
10-15 gün sonra 4 kız çocuğunun geldiğini belirten şüphelinin, “Ben kendilerine, ‘Niye geldiniz?’ diye sorduğumda bana yurttan kaçtıklarını, kalacak yerleri olmadığını söylediler. Yurtta sıkıntı yaşadıklarını, psikolojik baskı olduğunu söylediler. 3-4 gün kaldılar. Daha sonra çiftliğin soğuk olmasından dolayı Sultanbeyli’de yeni almış olduğum daireme götürdüm ve buraya 4 kızı bıraktım. Buraya gitmeden önce marketten temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alışveriş yaptım. Ev dayalı döşelidir. Onları bıraktıktan sonra kendi evime döndüm” ifadelerini kullanarak evinde kamera sisteminin olmadığını söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.S., 22 Şubat’ta Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevkedildi.
“Kendi rızalarıyla geldiler”
Şüpheli A.S., savcılıktaki sorgusunda suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Mağdureler kendi rızalarıyla geldiler. Alıkoymadım, cinsel ilişkide bulunmadım. Şantaj ve tehdit etmiş de değilim. Hakkımda suçlamalardan sadece sadece ruhsatsız silah bulundurmayı kabul ediyorum” dedi.
“Müvekkilimi sığınacak liman olarak görmüşlerdir”
Şüphelinin avukatı ise, “Mağdureler kendi rızalarıyla gelmiş hatta anneleri ile kalmıştır. Mağdureler yurttan kaçmışlar, müvekkilimi sığınacak liman olarak görmüşlerdir. Fakat biz müvekkilimize konu ile ilgili izahat yapınca müvekkilim kızları yurda teslim etmiştir. Zaten bunun üzerine kızlar şikayetçi olmuştur” şeklinde konuştu.
İfadesinin ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevkedilen şüpheli A.S., mahkemedeki sorgusunun tamamlanmasıyla, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “silahla tehdit”, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “şantaj” ve “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarından tutuklanarak cezavine gönderildi.

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