Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına kaldığı belirtilen İran uyruklu Mohammad Esmael (30), iddiaya göre usturayla boğazını kesti. Kesik sonucu ağır yaralanan ve kanlar içerisinde kalan İranlı gencin yakınları eve geldiklerinde gördükleri manzara sonrası, durumu polise bildirdi.
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mohammad Esmael, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. İranlı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
İHA
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