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Dehşeti yaşatan FETÖ şüphelisinin pantolonu düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 13:52 | Son Güncelleme

Kayseri’de mahkemece yakalama kararı bulunan ve 20 gün önce polis memurunun ’dur’ ihtarına uymayarak bir polisi, aracı ile sürükleyip yaralayan, ardından polisin başarılı operasyonuyla Yunanistan’a 100 metre kala sınırda sahte kimlik ve 10 bin Euro ile kıskıvrak yakalanan FETÖ şüphelisi iş adamı adliyeye sevk edildi.

Kayseri’de mahkemece yakalama kararı bulunan ve 20 gün önce polis memurunun ’dur’ ihtarına uymayarak bir polisi, aracı ile sürükleyip yaralayan, ardından polisin başarılı operasyonuyla Yunanistan’a 100 metre kala sınırda sahte kimlik ve 10 bin Euro ile kıskıvrak yakalanan FETÖ şüphelisi iş adamı adliyeye sevk edildi. Şüphelinin polis ekiplerince hastaneye getirildiği sırada pantolonunun düştüğü anlar kameralara yansıdı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yakalama kararı bulunan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde Esta Çelik isimli fabrikanın sahibi İsmail Çelik’in yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. 2 Mart günü şüphelinin OSB’deki işyerinin önünde olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüpheli İsmail Ç.’ye ’dur’ ihtarında bulundu. Bir polis memuru aracına binerek kaçmak isteyen İsmail Ç.’yi durdurmaya çalıştı, ancak şüpheli aracıyla hızla uzaklaştı. Bu sırada polis ekibinin aracın ön kaputunda 50 metre asılı vaziyette gittiği ve başka bir araca çarparak yaralandığı görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı.
Bu olaydan sonra şüpheli İsmail Ç., 22 Mart günü Edirne ili Keşan ilçesi Meriç Nehri civarında kaçak yollarla Yunanistan’a geçmek isterken, sınıra 100 metre kala, üzerinde Arif Ali N. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve 10 bin Euro para ile birlikte polis ekiplerince yakalandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli İsmail Ç. hakkında FETÖ üyeliği ve polisi yaralama suçlarından 9 gün sorgusu sürdü.

Hastaneye getirilirken pantolonu düştü
Sorgusunun ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplik’te sağlık kontrolünden geçirildi. Hastaneye getirildiği sırada pantolonun düştüğü kameralara yansırken, şüpheli kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Polisi sürüklerken vicdanınız sızlamadı mı? Pişman mısınız?" sorularına sessiz kaldı. Şüpheli İsmail Ç., doktor raporunun ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ’cü iş adamının kod adı ’Sadık’
Öte yandan, KHK ile kapatılan AHUDER yapılanmasında FETÖ üyesi itirafçı avukat M.A., 28 Nisan 2017’de mahkemede savunmalarında 2012 yılında Sadık isimli bir hoca ile tanıştıklarını, 2013’ten sonra oturma imamı olarak geldiğini ve gerçek isminin ise daha sonra İsmail Ç. olduğunu öğrendiğini söyledi. Sadık kod adlı İsmail Ç.’nin by lock programını indirdiğini, Amerika’ya gittiklerinde İsmail Ç.’nin terör elebaşı Fetullah Gülen’den dua istediğini mahkemede anlattı.

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