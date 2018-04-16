HABER

Demir kapı ile araç arasında kalmaktan son anda kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 09:13 | Son Güncelleme

Samsun’da bir sitenin güvenlik görevlisi, üstüne sürülen panelvan araçla demir kapı arasında kalmaktan son anda kurtuldu.Olay, geçtiğimiz günlerde İlkadım ilçesinde özel bir sitede meydana geldi.

Samsun’da bir sitenin güvenlik görevlisi, üstüne sürülen panelvan araçla demir kapı arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
Olay, geçtiğimiz günlerde İlkadım ilçesinde özel bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 3 yıldır Derebahçe Mahallesi’nde bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Adem Çağlar’ın (31) uyardığı 55 AZE 77 plakalı panelvan aracın sürücüsü, sinirlenip aracı üstüne doğru sürdü. Güvenlik görevlisi Çağlar, yaptığı son bir hamleyle demir kapıyla araç arasında kalmaktan kurtuldu. Olayın görüntüleri sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, diz kapağından yaralanan Çağlar, araç sürücüsü hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ölümden kıl payı kurtulduğunu ve üstüne araç süren kişinin cezalandırılmasını istediğini belirten Adem Çağlar, "Akşam saatlerinde siteye bir araç giriş yaptı. Sonra da ters yönden çıkmaya çalıştı. Normalde bizim sitede hem giriş hem de çıkış kapısı olduğu için giriş kapısından çıkılmıyor. O yüzden ters yönden çıkış yapmak isteyenlere müsaade etmiyoruz. Tersten çıkmak isteyen vatandaşa durumu izah ettim. Bana el kol hareketleri yapmaya başladı. Küfürler ettikten sonra kullandığı aracı üstüme sürmeye başladı. Arabayla otomatik kapı arasına beni sıkıştırdı. Olay sonrası diz kapağım ezildi. Sağlık raporu aldım. Sonra da kamera kayıtları ve araç plakasını alarak karakola gittim. Bu kişi hakkında şikayetçi oldum. Beni sıkıştırmaya gelen kişiyi daha önceden tanımıyorum. Site sakini değil, misafir olarak gelmiş. 3 yıldır sitede güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Az kalsın ölüyordum. Cezaların ağırlaştırılmasını istiyorum. İki kapı arasında kalıp ezilecektim. Kendimi yere atmasam ölecektim. 3 gün iş göremez raporu aldım. Bu kişinin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Akdeniz'de hareketlilik! Savaş gemileri bölgedeAkdeniz'de hareketlilik! Savaş gemileri bölgede
Suriye krizinde son dakika gelişme!Suriye krizinde son dakika gelişme!
Cübbeli Ahmet'in deizme kaydıran kitabı!Cübbeli Ahmet'in deizme kaydıran kitabı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye oldu? Berna'nın dizindeki sakatlık nedir?

Survivor'da Berna Canbeldek neden diskalifiye oldu? Berna'nın dizindeki sakatlık nedir?

Hande Erçel'in Coachella Festivali pozları sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in Coachella Festivali pozları sosyal medyayı salladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı

Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı

Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu

Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu

Umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırmışlardı! Karar verildi

Umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırmışlardı! Karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.