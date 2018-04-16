Demir kapı ile araç arasında kalmaktan son anda kurtuldu

Samsun’da bir sitenin güvenlik görevlisi, üstüne sürülen panelvan araçla demir kapı arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde İlkadım ilçesinde özel bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 3 yıldır Derebahçe Mahallesi’nde bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Adem Çağlar’ın (31) uyardığı 55 AZE 77 plakalı panelvan aracın sürücüsü, sinirlenip aracı üstüne doğru sürdü. Güvenlik görevlisi Çağlar, yaptığı son bir hamleyle demir kapıyla araç arasında kalmaktan kurtuldu. Olayın görüntüleri sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, diz kapağından yaralanan Çağlar, araç sürücüsü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ölümden kıl payı kurtulduğunu ve üstüne araç süren kişinin cezalandırılmasını istediğini belirten Adem Çağlar, "Akşam saatlerinde siteye bir araç giriş yaptı. Sonra da ters yönden çıkmaya çalıştı. Normalde bizim sitede hem giriş hem de çıkış kapısı olduğu için giriş kapısından çıkılmıyor. O yüzden ters yönden çıkış yapmak isteyenlere müsaade etmiyoruz. Tersten çıkmak isteyen vatandaşa durumu izah ettim. Bana el kol hareketleri yapmaya başladı. Küfürler ettikten sonra kullandığı aracı üstüme sürmeye başladı. Arabayla otomatik kapı arasına beni sıkıştırdı. Olay sonrası diz kapağım ezildi. Sağlık raporu aldım. Sonra da kamera kayıtları ve araç plakasını alarak karakola gittim. Bu kişi hakkında şikayetçi oldum. Beni sıkıştırmaya gelen kişiyi daha önceden tanımıyorum. Site sakini değil, misafir olarak gelmiş. 3 yıldır sitede güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Az kalsın ölüyordum. Cezaların ağırlaştırılmasını istiyorum. İki kapı arasında kalıp ezilecektim. Kendimi yere atmasam ölecektim. 3 gün iş göremez raporu aldım. Bu kişinin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.