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Demir kesme makinesi ile gelip 10 dakikada soydular

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 17:10 | Son Güncelleme

Bursa’da 3 kişi demir kesme makinesi ile kilidini kestikleri dükkanı 10 dakikada soydu.Olay Osmangazi’ye bağlı Çaybaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

Demir kesme makinesi ile gelip 10 dakikada soydular

Bursa’da 3 kişi demir kesme makinesi ile kilidini kestikleri dükkanı 10 dakikada soydu.
Olay Osmangazi’ye bağlı Çaybaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki bakkallardan birini gözüne kestiren 3 kişi, sabaha karşı demir kesme makinesi ile dükkana geldi. Dükkanın asma kilidini kesen zanlılar, 10 dakika içerisinde dükkandan 12 bin TL değerindeki tekel ürünü ile kasada bulunan 2 bin 700 TL’yi alıp kayıplara karıştı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayında kullanılan aracın çalıntı olduğunu ve 3 zanlının kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyon sonucu 2 zanlı yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, firarinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Demir kesme makinesi ile gelip 10 dakikada soydular

Demir kesme makinesi ile gelip 10 dakikada soydular

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