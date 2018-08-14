Demir yolu köprüsünde alüminyum levha çalarken yakalandılar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, demir yolu köprüsünün aydınlatma sisteminde kullanılan alüminyum levhaları çalan 3 çocuk, yakalandı.
Olay, Seyhan ve Yüreğir ilçelerini de birbirine bağlayan demir yolu köprüsünde meydana geldi. Güven timleri, köprüyü aydınlatan aydınlatma sisteminin alüminyum lehvalarının söküldüğü ihbarını aldı. Olay yerine gelen ekipler, köprü üzerine çıkarak alüminyumları söken şüphelileri kovalamaya başladı. Polis, kısa süren kovalamaca sonucu 3 Suriyeli çocuğu, çaldıkları malzemelerle yakaladı. Köprüden indirilen çocuklar daha sonra polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Lavrov ve Çavuşoğlu'ndan ortak basın toplantısı
Milletvekili Hayati Arkaz resmen MHP'ye geçti! Devlet Bahçeli imzaladı
ABD-Türkiye krizine bir yanlış anlaşılma mı neden oldu?
Yer: Beyoğlu! Genç kadını bu halde buldular
Rahip Brunson'la ilgili son dakika gelişmesi! Avukatı başvurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız
Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı
Bir anne bunu nasıl yapar!
Yine sınır tanımadı! Ünlü oyuncu sahile elbiseyle inince...
Ünlü model şaşkına çevirdi! Muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark edince...
Binlerce öğrenciye müjde! Belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum