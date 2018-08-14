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Demir yolu köprüsünde alüminyum levha çalarken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 13:55 | Son Güncelleme

ADANA'da, demir yolu köprüsünün aydınlatma sisteminde kullanılan alüminyum levhaları çalan 3 çocuk, yakalandı.

Demir yolu köprüsünde alüminyum levha çalarken yakalandılar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, demir yolu köprüsünün aydınlatma sisteminde kullanılan alüminyum levhaları çalan 3 çocuk, yakalandı.
Olay, Seyhan ve Yüreğir ilçelerini de birbirine bağlayan demir yolu köprüsünde meydana geldi. Güven timleri, köprüyü aydınlatan aydınlatma sisteminin alüminyum lehvalarının söküldüğü ihbarını aldı. Olay yerine gelen ekipler, köprü üzerine çıkarak alüminyumları söken şüphelileri kovalamaya başladı. Polis, kısa süren kovalamaca sonucu 3 Suriyeli çocuğu, çaldıkları malzemelerle yakaladı. Köprüden indirilen çocuklar daha sonra polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Demir yolu köprüsünde alüminyum levha çalarken yakalandılarDemir yolu köprüsünde alüminyum levha çalarken yakalandılarDemir yolu köprüsünde alüminyum levha çalarken yakalandılarDemir yolu köprüsünde alüminyum levha çalarken yakalandılar

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