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Demir yolunun 2,5 ton vida ve kelebek demiri hurdacıda çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 19:42 | Son Güncelleme

Elazığ’da TCDD’ye ait çalınan demir vida ve kelebekler hurdacıda tıra yüklenirken bulundu.

Elazığ’da TCDD’ye ait çalınan demir vida ve kelebekler hurdacıda tıra yüklenirken bulundu. Hırsızlık olayı ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovancılar-Tunceli karayolu Kovancılar çıkışında bulunan hurdacı dükkanında tıra hurda yüklendiğini fark etti. İnceleme yapan ekipler, malzemelerin tren hatlarında kullanılan 2,5 ton ağırlığında tirfon diye tabir edilen demir vida ve kelebek olduğunu tespit etti. Daha sonra araştırma yapan ekipler, malzemelerin geçtiğimiz yılın 9’uncu ayında Sivrice TCDD’den çalınan demirler olduğunu tespit etti. Hurdacıdan yola çıkan ekipler, demirleri satanların İ.G, F.K. ve E.E. olduğunu belirleyip yakaladı.
Şüpheliler ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Hurdacı M.B. hakkında ise çalıntı malı satın almaktan işlem yapıldı. Malzemeler, jandarma tarafından Sivrice TCDD yetkililerine teslim edildi.

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