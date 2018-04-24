HABER

Demirci ustası Hülya’sız kalınca ölmek istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 17:00 | Son Güncelleme

Antalya’da bir demirci ustası aşkına karşılık vermediğini iddia ettiği ’Hülya’ isimli kadının yaşadığı evin karşısındaki bir binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi.

Antalya’da bir demirci ustası aşkına karşılık vermediğini iddia ettiği ’Hülya’ isimli kadının yaşadığı evin karşısındaki bir binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Şahıs, polis tarafından ikna edilerek çatıdan alındı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hülya isminde bir kadından ret cevabı alan demirci ustası Murat Y. (48), bir binanın çatısına çıkarak, karşı binaya doğru ‘Hülya’ diye bağırmaya başladı. Şahsı çatıda gören çevredekiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, çatıya çıkarak Murat Y.’yi’ ikna etmek istedi. Tüm bu olanları ise çevredeki vatandaşlar cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Uzun çabalar sonrası polisin ikna ettiği Murat Y. bulunduğu yerden alınarak ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adıyaman'da 5,1 büyüklüğünde deprem!Adıyaman'da 5,1 büyüklüğünde deprem!
Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarını uyardı!Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarını uyardı!
MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak açıklaması: Bütün siyasi parti liderlerine sesleniyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hatay'da motosikletlinin saldırısına uğrayan 8 aylık hamile kadın dehşet anlarını anlattı!

Hatay'da motosikletlinin saldırısına uğrayan 8 aylık hamile kadın dehşet anlarını anlattı!

İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Herkesin ortasında kadını darp etti, kimse umursamadı

İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Herkesin ortasında kadını darp etti, kimse umursamadı

Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı

Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Taksicinin istediği parayı duyunca ortalık karıştı

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

Yeğeninin kocasıyla kaçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.