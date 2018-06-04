Demirkazık’ta 3 dağcı mahsur kaldı-2

Ali KADI-Adnan ÇELEBİ/ÇAMARDI (Niğde), (DHA) - NİĞDE’nin Çamardı İlçesinde bulunan Demirkazık Dağı'na tırmanan 3 dağcı iniş sırasında yoğun sisi nedeniyle kayboldu. Bireysel tırmanış yapan 3 dağcı, 3 bin 750 rakımlı Demirkazık Dağı'nın zirvesine çıktı. İnişe geçen 3 kişi, 3 bin 500 metredeki Peck Kulvarı'nda yoğun sis nedeniyle ilerleyemedi. Mahsur kalan dağcıların yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye AKUT, AFAD, UMKE ve JAK ekipleri sevk edilirken, Demirkazık dağ evinde kriz masası kuruldu. Dağcılardan birinin rahatsızlandığı belirtilirken, Ankara'dan gelecek helikopter ile dağcılara ulaşılması planlanıyor.
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