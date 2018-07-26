Demirkazık'ta rahatsızlanan İspanyol dağcı helikopterle alındı

Adnan ÇELEBİ- Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı Yedigöller mevkiinde rahatsızlanan İspanya vatandaşı Maria Del Carmen Jimanes Rubalos (55), Konya'dan kalkan askeri helikopterle mahsur kaldığı yerden alınarak, kurtarıldı.
Niğde Demirkazık Dağı Yedigöller zirvesinde trekking yapan Maria Del Carmen Jimanes Rubalos, dün gece rahatsızlanıp, haraket edemeyecek duruma geldi. İspanyol dağcının yardım istemesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, JAK, 135. Filo ve Türkiye İzcilik Federasyonu arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan Maria Del Carmen Jimanes Rubalos, saat 03.00 sıralarında Konya'dan kalkan askeri helikopterle alınarak, Demirkazık Kamp Merkezi'ne indirilip hazır bekleyen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İspanyol turistin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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