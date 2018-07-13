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Demirtaş'a 10 bin lira manevi tazminat

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 17:26 | Son Güncelleme

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) belirtilen koşullar dışında gözaltına alınarak tutuklandığı, makul sürede mahkeme önüne çıkarılmadığı ve azami 30 günlük aralıklarla tutukluluk incelemesinin 4 ay boyunca yapılmadığı gerekçesiyle Hazine aleyhine açtığı tazminat davası sonuçlandı.

DİYARBAKIR, (DHA)- HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) belirtilen koşullar dışında gözaltına alınarak tutuklandığı, makul sürede mahkeme önüne çıkarılmadığı ve azami 30 günlük aralıklarla tutukluluk incelemesinin 4 ay boyunca yapılmadığı gerekçesiyle Hazine aleyhine açtığı tazminat davası sonuçlandı. Maddi tazminat talebini reddeden mahkeme, 30 günlük süre içerisinde tutukluluk incelemeleri yapılmadığı için Demirtaş'a 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturma nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alınarak, tutuklanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, CMK'de belirtilen koşullar dışında gözaltına alınarak tutuklandığı, makul sürede mahkeme önüne çıkarılmadığı, azami 30 günlük aralıklarla tutukluluk incelemesinin 4 ay boyunca yapılmadığı gerekçesiyle Hazine aleyhine açtığı tazminat davasında karar açıklandı. Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 4'üncü celsesine, Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman katıldı. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, Demirtaş hakkında 31 ayrı fezlekenin mevcudiyeti, suçun vasıf ve mahiyeti ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde tutuklamanın hukuka uygun ve tutuklama süresinin makul olduğunu belirterek, tutuklamaya ilişkin kararların gerekçeli olduğu göz önüne alındığında, CMK'nin davanın reddine karar verilmesi gerektiğini söyledi. Söz hakkı verilen Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman ise daha önce verdikleri dava dilekçesini tekrar ettiklerini belirterek, tazminata hükmedilmesini istedi.
Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Selahattin Demirtaş'ın Hazine aleyhine açtığı maddi tazminat davasını reddetti. 30 günlük süre içerisinde tutukluluk incelemelerinin yapılmadığına ilişkin talebi yönünden manevi tazminat davasının kısmen kabulüne karar veren mahkeme heyeti, Demirtaş'a 10 bin lira manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti.
750 BİN LİRA TAZMİNAT İSTEMİŞTİ
Avukat Mahsuni Karaman, mahkemeye verdiği dilekçede; koşullar dışında yakalandığı, tutuklandığı, tutukluluğunun devamına karar verildiği, makul sürede yargılama merci huzuruna çıkarılmadığı ve bu süre içinde hakkında hüküm verilmediği, azami 30 günlük aralıklarla tutukluluk incelemesi yapılmadığını ileri sürdüğü Demirtaş'a, 750 bin lira maddi ve manevi tazminat ödenmesini talep etmişti.

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