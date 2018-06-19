HABER

Demiryolu iş otosunun çarpması sonucu yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 21:26 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da rayların üzerinden karşı tarafa geçmek isteyen Ahmet Demirhan Nergiz'e (17) demiryolu iş otosu çarptı.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da rayların üzerinden karşı tarafa geçmek isteyen Ahmet Demirhan Nergiz'e (17) demiryolu iş otosu çarptı. Sağ kolundan yaralanan Nergiz, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Fuat Paşa Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Rayların üzerinde yürüyerek karşı tarafa geçmek isteyen Ahmet Demirhan Nergiz'e, Tamer Kale'nin makinistliğini yaptığı demiryolu iş otosu çarptı. İş otosunun altına kalarak sağ kolundan yaralanan Ahmet Demirhan Nergiz, ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Makinist Tamer Kale de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

PARTNERKimse bunun olacağını tahmin edemedi! İçini açan şok olduKimse bunun olacağını tahmin edemedi! İçini açan şok oldu
Hırsızların betrol borusuna yerleştirdiği vana kırıldı, gökyüzüne petrol fışkırdıHırsızların betrol borusuna yerleştirdiği vana kırıldı, gökyüzüne petrol fışkırdı
Nostaljik trene tepki gösteren minibüsçüler yol kapattıNostaljik trene tepki gösteren minibüsçüler yol kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Melih Gökçek'ten 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala büyük tepki çeken tweet!

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Hatay'da flaş açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, mitingini yarıda kesti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, mitingini yarıda kesti!

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!

Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!

Balıkesir'de oğlunu boğarak öldüren baba cinayet sonrası pavyonda arkadaşlarıyla eğlenmiş!

Balıkesir'de oğlunu boğarak öldüren baba cinayet sonrası pavyonda arkadaşlarıyla eğlenmiş!

Gümühane'de dehşet! Annesini döve döve öldürdü!

Gümühane'de dehşet! Annesini döve döve öldürdü!

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...

Kezban Nine 86 yıl sonra Anıtkabir'de! Çok duygusal anlar...

Kezban Nine 86 yıl sonra Anıtkabir'de! Çok duygusal anlar...

4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi

4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.