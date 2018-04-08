Demre’de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Antalya’nın Demre ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Demre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süredir takip altında bulunan Y. K. (24), M. K. (22) ve A. R. K.’nın (29) Karabucak Mahallesi 5. Sokak’ta bulunan evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüpheli şahıslar satışa hazır vaziyette bir miktar toz eroin, kırmızı reçete ile satılan uyuşturucu haplar ve yine bir miktar toz esrar maddesi ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.