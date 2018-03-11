HABER

‘Denetimli serbestlik’le serbest kalan hırsızlık çetesi 310 bin liralık soygun yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 05:59 | Son Güncelleme

Bartın’da, tutukluyken ‘denetimli serbestlik’le serbest kalan hırsızlık çetesinin üyeleri, lüks yaşantıları polisin dikkatini çekince yakayı ele verdi. Operasyonda 18 evden 310 bin liralık eşya çalan 8 kişi gözaltına alındı.

‘Denetimli serbestlik’le serbest kalan hırsızlık çetesi 310 bin liralık soygun yaptı

Bartın’da daha önce tutuklanan ve ‘denetimli serbestlik’ hükümlerinden faydalanarak serbest kalan bir grup hırsızlık sanığının lüks yaşamı polisin dikkatini çekti. Emniyeti Asayiş Şube ekipleri, polis merkezine giderek imza verme yükümlülüğü bulunan şüphelilerin oldukça lüks giyinmeye başladığını, sık sık eğlence mekânlarına gittiğini, lüks bir yaşam sürdüğünü tespit edince fiziki takibe başladı.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; Gölbucağı Mahallesi’nde bir evden hırsızlık yaptığı belirlenen Samet A., Eski Konak Caddesi’ndeki otoparkta çaldığı eşyalarla birlikte yakalandı. Soruşturmada Samet A.’nın suç ortakları Onur C., Cengiz G. ve 5 kişi daha, savcılıktan alınan arama ve yakalama kararı kapsamında evlerinde gözaltına alındı.

310 BİN TL VURGUN

Şüphelinin evinde hırsızlıkta kullandıkları eldivenler, tornavida, kelebek bıçak, kurusıkı silah, mermi, kol saatleri, telefonlar ve bir miktar esrar ele geçirildi. Şüpheli Onur C., evde bulunan eşyaların bir kısmını hırsızlıktan elde ettiği paralarla satın aldığını, kalanının da çaldıkları eşyalar olduğunu itiraf etti. Samet A.’nın evinde yapılan aramalarda yüzünü kapatmak için kullandığı bere, tespihler, altın küpeler, altın kolye, altın bileklik, kol saati, 600 Yuan, 2 cep telefonu ile şarjörlü av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan zanlıların 18 ayrı evi soydukları ve toplam 310 bin liralık eşya çaldıkları tespit edildi. 8 zanlı sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılacak. Bartın Emniyet yetkilileri, son bir yılda il bazında ayrıca 33 hırsızlık olayının aydınlatıldığını, yakalanan 17 kişiden 7’nin tutuklandığını, ele geçirilen ziynet ve diğer eşyaların değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğunu bildirdi.

DENETİMLİ SERBESTLİK NEDİR?

“Denetimli serbestlik, cezanın sosyal hayat içinde infazının sağlanması anlamına gelir” diyen avukat Ramazan Dinç, uygulamayı şöyle anlattı: “Suç işleyen kimse sosyal yaşam içerisinde denetimli serbestlik ile gözlemlenir. Bu aşamada kişiye belli yükümlülükler verilir. Belli günlerde imza atmak, belli günlerde sosyal denetim uzmanıyla görüşmek, belli günlerde konferans, toplantı gibi sosyal faaliyetlere katılmak bunlar arasında sayılabilir. Belli bölgeden ayrılmama veya elektronik cihazlarla denetim altında bulunma gibi değişik uygulama şekilleri de vardır. Yükümlülüklere uyulmaması durumunda, ceza eski şekliyle uygulanır.”

Pişkinliğin böylesi! 'Çek, çek yakışıklı çek'Pişkinliğin böylesi! 'Çek, çek yakışıklı çek'
Sahte kimlikle yakalanan hırsızdan şok eden sözlerSahte kimlikle yakalanan hırsızdan şok eden sözler
Yan kesiciden inanılmaz bahane: Hap almıştım kafam çok güzeldiYan kesiciden inanılmaz bahane: Hap almıştım kafam çok güzeldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bartın denetimli serbestlik hırsızlık çetesi

En Çok Okunan Haberler

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

‘Denetimli serbestlik’le serbest kalan hırsızlık çetesi 310 bin liralık soygun yaptı

‘Denetimli serbestlik’le serbest kalan hırsızlık çetesi 310 bin liralık soygun yaptı

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Türkiye-ABD görüşmesinde önemli Menbiç detayı

Türkiye-ABD görüşmesinde önemli Menbiç detayı

Türkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririz

Türkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririz

İlginizi Çekebilir

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Halk otobüsünde şoke eden görüntü

Halk otobüsünde şoke eden görüntü

Kayseri'de bulunan lahitin kapağını açanlar şaşkına döndü

Kayseri'de bulunan lahitin kapağını açanlar şaşkına döndü

Teyzeye platonik aşk! Arkadaşını bu yüzden vurmuş

Teyzeye platonik aşk! Arkadaşını bu yüzden vurmuş

Oto yıkamanın bahçesinde bulundu!

Oto yıkamanın bahçesinde bulundu!

Okuyucu Yorumları 8 yorum
Adamlara ceza değil ödül veriliyor.Mağdur olan vatandaş mağduriyeti ile kalıyor.Cezalar caydırıcı olmalı.Adamlar azılı hırsız denetimli serbestlik ayağına istediklerini yapıyor.Yazık bu millete bu insanlara.
ceza evler dolunca denetımlı serbestlık sınırı arttırıldı bunları serbesg bırakmayıp orman da çalıştrmak hem devlete hem kendıne yararlı olur
Toplumun yüz karalarıdır bunlar akıllanmazlar çıkınca yine hırsızlık alısmıslar emek vermeden havadan para kazanmaya bunlar cezaevinde çürüsünler. kökünüz kurusun.
Demokrasilerde, cumhuriyetlerde yurt dışından ithal kanunlarda böyle adamlar "denetimli" serbest kalıp, onun birikimine göz dikerler. Oysa sizin gericilik dediğiniz şeriat; bunların elini keser, asla hırsızlık yapamazlar. Şu unutulmamalıdır ki, insan hakları ve demokrasi batının uydurmuş olduğu her pisliği örten en güzel kılıftır.
dünyada acap bu uygulama hangi devletlerde var, bir hukukçu veya siyasetçi cevap versede bilsek.
iyi para ..
Böyle dikkatli polisler her şehire lazım. Çoğu hırsızlık dosyası bir daha açılmamak üzere oluşturuluyor.
Neden hırsızlık yapmasınlar ki ülkede bunlara rol model olan büyük başlar var.Balık baştan kokar.
Diğer Haberler
Motosiklet yolcu midibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Motosiklet yolcu midibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ünlü hakim kazada yaşamını yitirdi

Ünlü hakim kazada yaşamını yitirdi

Manavgat’ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Manavgat’ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Arazide bulduğu cisim 10 yaşındaki Berat'ın elinde patladı!

Arazide bulduğu cisim 10 yaşındaki Berat'ın elinde patladı!

Kayıp adamın cesedi, yaptığı son görüntülü görüşmeyle bulundu

Kayıp adamın cesedi, yaptığı son görüntülü görüşmeyle bulundu

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, panelvanla çarpıştı: 5 yaralı

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, panelvanla çarpıştı: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.