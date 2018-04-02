Dengesini kaybeden yaşlı adam traktör üzerinden nehre düştü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir anda dengesini kaybederek traktör üzerinden Sakarya Nehri’ne düşen yaşlı adam için arama çalışmaları başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi’nde traktörüyle Adatepe Köprüsü yakınlarında seyreden Osman Karakullukçu (72), bir anda dengesini kaybederek traktörün üzerinden Sakarya Nehri’ne düştü. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, suda kaybolan Karakullukçu’nun bulunması için çalışma başlattı.
CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi
Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuflajı Yunanistan'da gündem oldu
Kayseri'de korkunç kaza: Yaralı küçük çocuk çatıya uçtu!
Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı
Afrin'de teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Karısı ve 2 sevgilisiyle bu evde yaşıyor!
Sosyal medyada şoke eden görüntü! Bilek güreşi yaparken kolu böyle kırıldı
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Okuyucu Yorumları 0 yorum