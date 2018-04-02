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Dengesini kaybeden yaşlı adam traktör üzerinden nehre düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 18:58 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir anda dengesini kaybederek traktör üzerinden Sakarya Nehri’ne düşen yaşlı adam için arama çalışmaları başlatıldı.Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi’nde traktörüyle Adatepe Köprüsü yakınlarında seyreden Osman Karakullukçu (72), bir anda dengesini kaybederek traktörün üzerinden Sakarya Nehri’ne düştü.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir anda dengesini kaybederek traktör üzerinden Sakarya Nehri’ne düşen yaşlı adam için arama çalışmaları başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi’nde traktörüyle Adatepe Köprüsü yakınlarında seyreden Osman Karakullukçu (72), bir anda dengesini kaybederek traktörün üzerinden Sakarya Nehri’ne düştü. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, suda kaybolan Karakullukçu’nun bulunması için çalışma başlattı.

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