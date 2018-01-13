Dengesini kaybedip 8'inci kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Önder Sarıyıldız, evinin balkonuna çıktı. Daha sonra dengesini kaybeden Sarıyıldız 8'inci kattan aşağı düştü.
Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sarıyıldız'ı hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen şahıs kurtarılamadı.
BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Önder Sarıyıldız'ın babası ise olay yerinde gözyaşları içinde sinir krizi geçirirken komşuları tarafından güçlükle sakinleştirdi.
(İHA)
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