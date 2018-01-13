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Dengesini kaybedip 8'inci kattan düşen kişi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ | 13.01.2018 03:28 | Son Güncelleme 4 saat önce

Adana'da dengesini kaybedip 8'inci kattan düşen 39 yaşındaki Önder Sarıyıldız hayatını kaybetti. Sarıyıldız'ın babası sinir krizi geçirdi.

Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Önder Sarıyıldız, evinin balkonuna çıktı. Daha sonra dengesini kaybeden Sarıyıldız 8'inci kattan aşağı düştü.

Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sarıyıldız'ı hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen şahıs kurtarılamadı.

BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Önder Sarıyıldız'ın babası ise olay yerinde gözyaşları içinde sinir krizi geçirirken komşuları tarafından güçlükle sakinleştirdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ölüm adana Önder Sarıyıldız

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Allah rahmet eylesin. Ölümün de hayırlısı YA RABBİM.
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