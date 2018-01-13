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Dengesini kaybedip 8’inci kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ | 13.01.2018 09:31 | Son Güncelleme 9 saat önce

Adana’da dengesini kaybedip 8’inci kattan düşen Önder Sarıyıldız hayatını kaybetti. Ölen şahsın babası sinir krizi geçirdi.

Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Önder Sarıyıldız, evinin balkonuna çıktı. Daha sonra dengesini kaybeden Sarıyıldız 8’inci kattan aşağı düştü.

Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sarıyıldız’ı hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen şahıs kurtarılamadı.

Şahsın babası ise olay yerinde gözyaşları içinde sinir krizi geçirirken komşuları tarafından güçlükle sakinleştirdi. Sarıyıldız’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
adana Önder Sarıyıldız

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
vakit geldiyse ecel için bahane çoktur Allah babasına ailesine sabır versin çok kötü bir durum
Ecel Vakti Geldiyse bir şeyler vesile olacak.Allah evimizde Ailemizin yanında yatağımızda başımızda Kuran ı Kerim okunurak ruhumuzu teslim etmeyi nasip etsin
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