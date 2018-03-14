Deniz Harp Okulu’ndaki darbe soruşturmasında 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu’nda gerçekleşen eylemlerle ilgili yürütülen soruşturmada Deniz Harp Okulu Komutanlığı Dekanı Deniz Kurmay Albay Çetin Özaktan’ın da aralarında bulunduğu 3’ü tutuklu 4 şüpheli hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu’nda gerçekleşen eylemlerle ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
İddianamede Deniz Harp Okulu Komutanlığı Dekanı Deniz Kurmay Albay Çetin Özaktan, Deniz Harp Okulu Komutanlığı Dekan Sekreteri Yarbay Şükrü Bostan, İstihbarat ve Güvenlik Şube Müdürü Yüzbaşı Basri Vural, Yalova Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Alay Komutanı Albay Fehmi Türksever hakkında ’Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamaları kapsamında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
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