Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ’cü askerlerin mahrem imamlarına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerlerin mahrem imamı olduğu belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ terör örgütüne mensup askerlerden sorumlu mahrem imam oldukları tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerin işlemleri devam etmektedir" denildi.
Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu! Türk Büyükelçi hayatını kaybetti
AK Parti'den erken seçim açıklaması
Son dakika! Hava ve Deniz Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı
Model mi, güvenlik görevlisi mi?
Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
Suriye'de 'Arap gücü oluşturulması' iddiasına ABD'den yanıt
BİM'den sonra sıra A101'de: Xiaomi Mi A1 A101'e geliyor!
Herkes ikiz sanıyor! Gerçeği öğrenen kulaklarına inanamıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum