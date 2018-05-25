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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın askeri yüzer havuzu boğazdan geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2018 11:28 | Son Güncelleme

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 'Y-136' borda numaralı askeri yüzer havuz, planlı bakım faaliyetleri kapsamında, Çanakkale Boğazı'ndan geçirilerek, Yalova Tersanesi'ne götürüldü.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın askeri yüzer havuzu boğazdan geçirildi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 'Y-136' borda numaralı askeri yüzer havuz, planlı bakım faaliyetleri kapsamında, Çanakkale Boğazı'ndan geçirilerek, Yalova Tersanesi'ne götürüldü. Boğaz, havuzun geçirilişi sırasında, kuzeyden güneye gemi geçişlerine kapatıldı.
Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na, saat 06.00'da giriş yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 'Y-136' borda numaralı askeri yüzer havuz, saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçirilen askeri yüzer havuz, saat 09.30 sıralarında, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. 'A-583' borda numaralı, 68 metre uzunluğundaki 'TCG Işın' römorkörü tarafından çekilen havuza 'TCG Darıca', 'TCG Önder' ve 'TCG Öncü' askeri römorkörleri eşlik etti. Çanakkale Boğazı, yedekli boyu 470 metre olan dev havuzun geçişi sırasında, güvenlik amacıyla 02.30 ile 14.00 saatleri arasında kuzeyden güneye gemi geçişlerine kapatıldı. 'Y-136' borda numaralı askeri yüzer havuz, planlı bakım faaliyetleri kapsamında Yalova Tersanesi'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın askeri yüzer havuzu boğazdan geçirildiDeniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın askeri yüzer havuzu boğazdan geçirildiDeniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın askeri yüzer havuzu boğazdan geçirildiDeniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın askeri yüzer havuzu boğazdan geçirildi

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