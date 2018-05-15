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Deniz Kuvvetleri’nde 34 subaya FETÖ’den gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 09:28 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki ankesörlü telefonlarla FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde 34 şüpheli hakkında Ankara ve 6 ilde gözaltı işlemi başlattı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki ankesörlü telefonlarla FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde 34 şüpheli hakkında Ankara ve 6 ilde gözaltı işlemi başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün 'mahrem imamlar7 ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen halen aktif görevde 4 albay, 2 yarbay, 9 binbaşı, 13 yüzbaşı, 3 üsteğmen ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 2 binbaşı, 1 yüzbaşı olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında bugün gözaltı kararı verdi.
Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Ankara ve 6 ilde devam ettiği açıklandı.
Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ankesörlü telefon soruşturmasında dün de Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 72 albay hakkında 14 ilde gözaltı işlemi başlatmıştı.

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