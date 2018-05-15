Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 34 gözaltı kararı

ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik FETÖ operasyonu kapsamında 31'i halen görevde olan toplam 34 asker hakkında gözlatı kararı verildi.

Yapılan açıklamada, FETÖ ile irtibatları tespit edilen, halen aktif görevde 4 albay, 2 yarbay, 9 binbaşı, 13 yüzbaşı, 3 üsteğmen ile haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 2 binbaşı, 1 yüzbaşı olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği; gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 6 ilde devam ettiği belirtildi.

