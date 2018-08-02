HABER

Deniz Kuvvetleri'ndeki FETÖ soruşturmasında  27 şüpheli hakkında gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 09:40 | Son Güncelleme

DENİZ Kuvvetleri  Komutanlığı'ndaki FETÖ soruşturmasında 5'i aktif görevde olmak üzere  toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri  Komutanlığı bünyesindeki  asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen  3 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 12 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 2 astsubay  olmak üzere toplam 27 şüpheli hakkında 02.08.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

ANKARA (DHA) - DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ soruşturmasında 5'i aktif görevde olmak üzere toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 12 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 2 astsubay olmak üzere toplam 27 şüpheli hakkında 02.08.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 7 ilde devam ediyor.

PARTNERHerkes kullanıyor ama kimse bu korkunç zararını bilmiyor!Herkes kullanıyor ama kimse bu korkunç zararını bilmiyor!
Kars’ta yıldırım düşen tarladaki ürün yandıKars’ta yıldırım düşen tarladaki ürün yandı
Beyoğlu'nda park halindeki dolmuş-minibüs kundaklandıBeyoğlu'nda park halindeki dolmuş-minibüs kundaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

Son dakika! ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

Son dakika! ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

Fransa'da düşman rapçiler havalimanında birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü!

Fransa'da düşman rapçiler havalimanında birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü!

Galatasaray, Al-Hilal'in Gomis için teklifini reddetti

Galatasaray, Al-Hilal'in Gomis için teklifini reddetti

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı

Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı

Profesyonel turist Tanay işine başladı

Profesyonel turist Tanay işine başladı

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Çocuk istismarcısı tutuklandı!

Çocuk istismarcısı tutuklandı!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.