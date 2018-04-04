Deniz patlıcanı yakalayanlara geçit yok

İzmir’in Urla ilçesinde 3 şahıs, deniz patlıcanı topladığı sırada suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eşek Adası ile Arap Adası arasında yasak olmasına rağmen 3 şahsın deniz patlıcanı topladığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen deniz polisi, S.D. (28), A.D. (32) ve S.D. (26) isimli şahısları suçüstü yakaladı. Tekneye çıkan ekipler, deniz patlıcanı toplamak için kullanılan aparatlara el koydu. Ayrıca, 3 şüpheliye 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet ettikleri gerekçesiyle toplamda 5 bin 288 TL para cezası kesildi.

Ekipler henüz ölmediği öğrenilen deniz patlıcanlarını denize döktü.