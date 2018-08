Denizde boğulan Can, toprağa verildi

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Kumbağ sahilinde girdiği denizde boğulan Can Çolakaydın (23), Malkara'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Malkara ilçesine bağlı Sarıpolat Mahallesi'nde yaşayan Çolakaydın ailesi, pazar günü tatil için Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'ne gitti. Hüseyin ve Leman çiftinin iki oğlundan biri olan Can Çolakaydın, serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Çolakaydın, Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı Sarıpolat Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Can Çolakaydın’ın askerden kısa bir süre önce geldiği belirtildi.

