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Denizde gözden kaybolan genç kayıp olarak aranıyormuş

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 12:09 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Niksar ilçesinde bir haftadır kayıp olarak aranan Okan Yıldız (26), bu sabah Antalya'da erken saatlerde girdiği denizde gözden kayboldu.

Süleyman EKİN-KMehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) TOKAT'ın Niksar ilçesinde bir haftadır kayıp olarak aranan Okan Yıldız (26), bu sabah Antalya'da erken saatlerde girdiği denizde gözden kayboldu. Olay, saat 03.30 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. 11 Nolu plaja gelen Okan Yıldız, yanındaki valizi şezlongun altına bırakarak denize girdi. Saatler sonra Yıldız'ın denizden çıkmaması ve gözden kaybolması üzerine plaj görevlileri, polise haber verdi. Şezlong altına konulan valizden Okan Yıldız adına kayıtlı kimlik, cep telefonu, 65 TL ve elbiseler çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Polisi'ne bağlı balık adamların sahilde yaptığı aramalar sonuçsuz kaldı. Yıldız'ın valizi emanete konulmak üzere polis merkezine götürüldü. Plaj işletmecisi Ülker Teke, personeli ve sahildeki görevlilerin uyarılarına rağmen gencin denize girdiğini söyledi. Polisin yaptığı incelemede, Almanya doğumlu olan Okan Yıldız için bir hafta önce Tokat'ın Niksar ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulduğu belirlendi.

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