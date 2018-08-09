Denizde kalp krizi geçirip boğuldu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, denizde yüzerken, kalp krizi geçiren Nafiz Dönmez (60) boğuldu.
Çenger Mahallesi'ndeki tatil sitesinde kalan Nafiz Dönmez, dün saat 15.00 sıralarında, yüzmek için denize girdi. Dönmez, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Sahildekiler ve cankurtaran tarafından denizden çıkarılarak, ilk müdahalesi yapılan Dönmez için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Dönmez'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Nafiz Dönmez'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
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