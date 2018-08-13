Denizde kaybolan 14 yaşındaki kızın cenazesi bulundu

Ersan SAN / İstanbul DHA
ARNAVUTKÖY'DE gittikleri piknikte denize girdikten sonra dalgalara kapılarak kaybolan 14 yaşındaki Edanur Erol'un cesedine ulaşıldı.
Dün meydana gelen olayda Ramazan Akdağ kardeşi ve baldızının ailesiyle Karaburun Sahili'ne piknik yapmaya gitmişti. Bu sırada öğle vaktinde ailelerin 3 çocuğu yüzmek için denize girmiş, dalgalara kapılan 2 çocuk kurtarılırken, 14 yaşındaki Edanur Erol, akıntıyla sürüklenerek gözden kaybolmuştu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri tarafından yapılan aramalarda dün sonuç alınamamıştı. Sabah saatlerinde Erol'un cansız bedenine ulaşıldı. Su yüzeyinde bulunan Erol'un cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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