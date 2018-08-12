HABER

Denizde kaybolan 2 inşaat işçisinin cesetleri, sahile vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 11:54 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Abana ilçesinde dün akşam serinlemek için girdikleri denizde kaybolan 2 inşaat işçisinin cesetleri, sabah saatlerinde sahile vurdu.

Denizde kaybolan 2 inşaat işçisinin cesetleri, sahile vurdu

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'nun Abana ilçesinde dün akşam serinlemek için girdikleri denizde kaybolan 2 inşaat işçisinin cesetleri, sabah saatlerinde sahile vurdu.
Kent merkezindeki bir inşaatta çalışan bir grup arkadaş, dün Abana ilçesine gitti. Akşam saatlerinde Liman mevkiinde denize giren arkadaş grubundan Suriye Uyruklu Abdullah Elsellec (21) ile Ağrı nüfusuna kayıtlı İbrahim Çakmak'tan (16) haber alınamadı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, işçilerin boğulma ihtimaline karşı arama çalışması başlattı. Ancak gece geç saatlere kadar yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.
Elsellec ve Çakmak'ın cesetleri, sabah saatlerinde sahile vurdu. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Abana Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Denizde kaybolan 2 inşaat işçisinin cesetleri, sahile vurduDenizde kaybolan 2 inşaat işçisinin cesetleri, sahile vurduDenizde kaybolan 2 inşaat işçisinin cesetleri, sahile vurdu

PARTNERYok artık! Evinde bulduğu zehirli akrebi besliyorYok artık! Evinde bulduğu zehirli akrebi besliyor
Yüzü yakılan köpek, bir gözünü kaybettiYüzü yakılan köpek, bir gözünü kaybetti
Bodrum'da Don Kişot balesi sahnelendiBodrum'da Don Kişot balesi sahnelendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyor

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyor

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

Galatasaray'da deprem!

Galatasaray'da deprem!

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi

Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi

Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...

Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...

İznik’te sazlık alanda yangın! Alevler karanlığı kızıla çevirdi

İznik’te sazlık alanda yangın! Alevler karanlığı kızıla çevirdi

İstanbul'da feci kaza: 6 yaralı

İstanbul'da feci kaza: 6 yaralı

Denizli'de vahşet! 13 yaşındaki kızını ve eşini boğarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti!

Denizli'de vahşet! 13 yaşındaki kızını ve eşini boğarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.