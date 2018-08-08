HABER

Denizde kaybolan genç, kayıp olarak aranıyormuş

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 13:24 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Konyaaltı Sahili'nde gece denize giren Okan Yıldız (26) gözden kayboldu.

Denizde kaybolan genç, kayıp olarak aranıyormuş

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Konyaaltı Sahili'nde gece denize giren Okan Yıldız (26) gözden kayboldu. Yıldız için bir hafta önce Tokat'ın Niksar ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulduğu belirlendi.
Olay, saat 03.30 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. 11 No'lu plaja gelen Okan Yıldız, yanındaki valizi şezlongun altına bırakarak denize girdi. Saatler sonra Yıldız'ın denizden çıkmaması ve gözden kaybolması üzerine plaj görevlileri, polise haber verdi. Şezlong altına konulan valizden Okan Yıldız adına kayıtlı kimlik, cep telefonu, 65 TL ve elbiseler çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Polisi'ne bağlı balık adamların sahilde yaptığı aramalar sonuçsuz kaldı. Yıldız'ın valizi emanete konulmak üzere polis merkezine götürüldü. Plaj işletmecisi Ülker Teke, personeli ve sahildeki görevlilerin uyarılarına rağmen gencin denize girdiğini söyledi.
Polisin yaptığı incelemede, Almanya doğumlu olan Okan Yıldız için bir hafta önce Tokat'ın Niksar ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulduğu belirlendi.

FOTOĞRAFLI

Denizde kaybolan genç, kayıp olarak aranıyormuş

PARTNERBir zamanlar bu modaydı!Bir zamanlar bu modaydı!
İşportacının katili komşusu çıktıİşportacının katili komşusu çıktı
Konya'da midibüs devrildi: 4 yaralıKonya'da midibüs devrildi: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

Şırnak'ta evlenecek çiftlere muhtarlardan 'makul düzey' yararı: Gelin kız kardeşine 'kapı' parası isteyemeyecek!

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

Otomobiliyle apartman bahçesine uçtu, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

Otomobiliyle apartman bahçesine uçtu, aracını bırakıp olay yerinden kaçtı

Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti

Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.