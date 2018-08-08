Denizde kaybolan genç, kayıp olarak aranıyormuş

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Konyaaltı Sahili'nde gece denize giren Okan Yıldız (26) gözden kayboldu. Yıldız için bir hafta önce Tokat'ın Niksar ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulduğu belirlendi.
Olay, saat 03.30 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. 11 No'lu plaja gelen Okan Yıldız, yanındaki valizi şezlongun altına bırakarak denize girdi. Saatler sonra Yıldız'ın denizden çıkmaması ve gözden kaybolması üzerine plaj görevlileri, polise haber verdi. Şezlong altına konulan valizden Okan Yıldız adına kayıtlı kimlik, cep telefonu, 65 TL ve elbiseler çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Polisi'ne bağlı balık adamların sahilde yaptığı aramalar sonuçsuz kaldı. Yıldız'ın valizi emanete konulmak üzere polis merkezine götürüldü. Plaj işletmecisi Ülker Teke, personeli ve sahildeki görevlilerin uyarılarına rağmen gencin denize girdiğini söyledi.
Polisin yaptığı incelemede, Almanya doğumlu olan Okan Yıldız için bir hafta önce Tokat'ın Niksar ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulduğu belirlendi.
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