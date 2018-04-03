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Denizde kaybolan genci arama çalışmaları 3. gününde

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 17:45 | Son Güncelleme

Samsun’un Alaçam ilçesi açıklarında denize trol ağı bırakırken ayağına takılan ipten dolayı tekneden denize düşerek kaybolan genci arama çalışmaları üçüncü günde de devam etti.Üç gün önce Yakakent Limanından denize açılan “Baba Muhsin” isimli balıkçı teknesi Alaçam Toklu Limanı 11 mil açığında denize trol ağı bırakılırken trol ağının ipine takılan Emrah Danacı (23), tekneden denize düşerek gözden kaybolmuştu.

Samsun’un Alaçam ilçesi açıklarında denize trol ağı bırakırken ayağına takılan ipten dolayı tekneden denize düşerek kaybolan genci arama çalışmaları üçüncü günde de devam etti.
Üç gün önce Yakakent Limanından denize açılan “Baba Muhsin” isimli balıkçı teknesi Alaçam Toklu Limanı 11 mil açığında denize trol ağı bırakılırken trol ağının ipine takılan Emrah Danacı (23), tekneden denize düşerek gözden kaybolmuştu. Kaybolan genci bulmak için üçüncü günde gün boyu Samsun Sahil Güvenlik Gemisi, Samsun Sahil Güvenlik DEGAK-1 dalış timi, Sinop Sahil Güvenlik TCSG Gemisi ekipleri denizden arama çalışmalarını sürdürürken Sahil Güvenlik TCSG - 512 helikopteri de havadan arama çalışmalarına destek verdi. “Baba Muhsin” balıkçı teknesi ise Yakakent Limanı’na çekildi.
Samsun’dan gelen komutanlar, Yakakent İlçe jandarma Komutanı Gürkan Demir ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Sarı, aileye başsağlığı dileyerek arama çalışmalarını yakından takip etti.
Yakakent Limanı’nda Emrah Danacı’nın babası Hasan Danacı ve yakınları ise gözlerini denizden bir saniye olsun ayırmadan limanda beklemeye devam etti.
Arama çalışmasının yarın devam edeceği bildirildi.

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