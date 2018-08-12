HABER

Denizde kaybolan Hayrettin, 3 gündür aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 17:41 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, cuma günü serinlemek için girdiği denizde kaybolan Hayrettin Taşdemir'i (19) arama çalışmaları, 3'üncü günde havadan ve denizden sürdürüldü.

Denizde kaybolan Hayrettin, 3 gündür aranıyor

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, cuma günü serinlemek için girdiği denizde kaybolan Hayrettin Taşdemir'i (19) arama çalışmaları, 3'üncü günde havadan ve denizden sürdürüldü.
Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki sahilde, 10 Ağustos Cuma günü denize giren Hayrettin Taşdemir, dalgalara kapılarak, kayboldu. Taşdemir'in bulunması için aynı gün başlatılan arama çalışmalarına, denizde dalgaların durulmasının ardından hız verildi. Çalışmaların 3'üncü gününde, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri ile dalgıçlar, Hayrettin Taşdemir'i aramaya devam etti. Taşdemir, helikopterle havadan da arandı. Ağrı'dan 1 ay önce inşaatta çalışmak için ağabeyi ile birlikte Zonguldak'a gelen Hayrettin Taşdemir'in yakınları, acı haberi alınca kente geldi. Aile için Kızılay Zonguldak Şubesi'nce çadır kuruldu. Gencin yakınları, arama çalışmalarını deniz kenarından gözyaşı dökerek, takip etti.

FOTOĞRAFLI

Denizde kaybolan Hayrettin, 3 gündür aranıyorDenizde kaybolan Hayrettin, 3 gündür aranıyorDenizde kaybolan Hayrettin, 3 gündür aranıyorDenizde kaybolan Hayrettin, 3 gündür aranıyor

PARTNERBu aşklar hiç unutulmadıBu aşklar hiç unutulmadı
Anamur'da 3 noktada orman yangınıAnamur'da 3 noktada orman yangını
Kozan'da orman yangınıKozan'da orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

Beyaz O Ses Türkiye'den bölüm başı ne kadar alacak?

Beyaz O Ses Türkiye'den bölüm başı ne kadar alacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan

Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan

Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!

Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'nın Aladağ ilçesinde mağaraya giren 6 kişiden 3'ü kayboldu

Adana'nın Aladağ ilçesinde mağaraya giren 6 kişiden 3'ü kayboldu

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi

Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi

Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...

Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...

İznik’te sazlık alanda yangın! Alevler karanlığı kızıla çevirdi

İznik’te sazlık alanda yangın! Alevler karanlığı kızıla çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.