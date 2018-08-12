Denizde kaybolan Hayrettin, 3 gündür aranıyor

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, cuma günü serinlemek için girdiği denizde kaybolan Hayrettin Taşdemir'i (19) arama çalışmaları, 3'üncü günde havadan ve denizden sürdürüldü.
Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki sahilde, 10 Ağustos Cuma günü denize giren Hayrettin Taşdemir, dalgalara kapılarak, kayboldu. Taşdemir'in bulunması için aynı gün başlatılan arama çalışmalarına, denizde dalgaların durulmasının ardından hız verildi. Çalışmaların 3'üncü gününde, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri ile dalgıçlar, Hayrettin Taşdemir'i aramaya devam etti. Taşdemir, helikopterle havadan da arandı. Ağrı'dan 1 ay önce inşaatta çalışmak için ağabeyi ile birlikte Zonguldak'a gelen Hayrettin Taşdemir'in yakınları, acı haberi alınca kente geldi. Aile için Kızılay Zonguldak Şubesi'nce çadır kuruldu. Gencin yakınları, arama çalışmalarını deniz kenarından gözyaşı dökerek, takip etti.
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