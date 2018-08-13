HABER

Denizde kaybolan Hayrettin, 4 gündür aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 17:13 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, 10 Ağustos'ta serinlemek için girdiği denizde kaybolan Hayrettin Taşdemir’i (19) arama çalışmaları, 4'üncü günde havadan ve denizden sürdürüldü.

Denizde kaybolan Hayrettin, 4 gündür aranıyor

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, 10 Ağustos'ta serinlemek için girdiği denizde kaybolan Hayrettin Taşdemir’i (19) arama çalışmaları, 4'üncü günde havadan ve denizden sürdürüldü. Çalışmaları deniz kenarında takip eden Hayrettin'in dayısı Bahattin Arin (55), "Bu çocuğu Zonguldak denizinde bırakıp, Ağrı’ya gidemem. Tek parmağı da çıksa razıyım. Ailesine götürüp, 'Bir tek parmağı kaldı, gerisini balıklar yedi' derim" dedi.
Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki sahilde, 10 Ağustos Cuma günü, serinlemek için denize giren Hayrettin Taşdemir, dalgalara kapılarak, kayboldu. İnşaatlarda çalışmak için Ağrı'dan Zonguldak'a gelen Taşdemir'in bulunması için aynı gün başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterin de kullanıldığı çalışmalarda, dalgıçlar ile AFAD ekipleri, Zonguldak açıklarında ve kıyıda Taşdemir’i aradı. Gencin Ağrı'dan gelen ailesi, arama çalışmalarını deniz kenarından izledi.
'ÇOCUĞU ZONGULDAK DENİZİNDE BIRAKIP AĞRI’YA GİDEMEM'
Hayrettin Taşdemir’in dayısı Bahattin Arin, yeğeninin suda kaybolduğu haberini alınca Zonguldak'a geldiklerini söyledi. Hayrettin'in bir an önce bulunmasını istediklerini kaydeden Bahattin Arin, "İnsanın denizin altında kalacak hali yok; ama biz de burada bekliyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Zonguldak Valisi’nden yardım istiyoruz. Gelsinler, arasınla. Çıkmazsa başım gözüm üstüne, ben bırakıp gideceğim. Ben bu çocuğu Zonguldak denizinde bırakıp, Ağrı’ya gidemem. Yaz mevsimidir. O çocuğun tek parmağı da çıksa razıyım. Onu ailesine götürüp, derim ki 'Bir tek parmağı kaldı, gerisini balıklar yedi'. Götürüp, veririm ama diyemiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Denizde kaybolan Hayrettin, 4 gündür aranıyorDenizde kaybolan Hayrettin, 4 gündür aranıyorDenizde kaybolan Hayrettin, 4 gündür aranıyorDenizde kaybolan Hayrettin, 4 gündür aranıyor

PARTNERBu aşklar hiç unutulmadıBu aşklar hiç unutulmadı
Kaldırımda yürürken üzerine demir kapı devrildiKaldırımda yürürken üzerine demir kapı devrildi
Ordu'nun Ünye ilçesindeki berberlerden 'Amerikan tıraşı' kararıOrdu'nun Ünye ilçesindeki berberlerden 'Amerikan tıraşı' kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

İlginizi Çekebilir

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını

Antalya'da masaj ve güzellik merkezine fuhuş baskını

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Diğer Haberler
İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!

İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!

Ordu'nun Ünye ilçesindeki berberlerden 'Amerikan tıraşı' kararı

Ordu'nun Ünye ilçesindeki berberlerden 'Amerikan tıraşı' kararı

İstanbul Pendik'te pompalı tüfek dehşeti! Siteyi bastılar

İstanbul Pendik'te pompalı tüfek dehşeti! Siteyi bastılar

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'da cep telefonu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!

Bodrum’da korkunç olay! Defalarca bıçaklanarak öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.