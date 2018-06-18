Denizde kaybolan Suriyeli Yusuf'un cesedi bulundu

Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL,(HATAY),(DHA)- HATAY’ın Dörtyol ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan Suriye uyruklu Yusuf Subat’ın (18) cesedine ulaşıldı.

Dün, Dörtyol ilçesinde balıkçı barınağı yakınlarında denize giren bir süre sonra gözden kaybolan Yusuf Subat adlı Suriye uyruklu genci bulmak için İskenderun Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Arama Kurtarma Timi Dalgıç Ekipleri tarafından denizde arama başlatıldı. Havanın kararmasıyla birlikte ara verilen arama çalışması sabah saatlerinde tekrar başlatılırken, Yusuf Subat’ın cesedi denize girdiği yerin yakınında kıyıya vurmuş halde bulundu. Sağlık ekibi tarafından öldüğü belirlenen Subat’ın cesedi bulunduğu yerden alınarak adli teşhis için devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Aynı gün, o bölgede boğulma tehlikesi geçiren Suriye uyruklu Malik Bedre (17) ve Muhammed Hilal (18) adlı Suriye uyruklu gençler ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarılmıştı.

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