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Denizde mahsur kalan 'Poyraz bebek' ve ailesi kurtarıldı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 16:27 | Son Güncelleme

MAHSUR KALMADAN ÖNCE CANLI YAYIN YAPMIŞ Antalya'da, 'mavi ışık' hastası bebeği Poyraz, eşi Zeliha ve akrabalarıyla kahvaltı için fiber botla açıldığı teknede hava bozunca mahsur kalan Servet Ergün'ün olaydan 1 saat önce sosyal medyadan canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

Denizde mahsur kalan 'Poyraz bebek' ve ailesi kurtarıldı (2)

MAHSUR KALMADAN ÖNCE CANLI YAYIN YAPMIŞ

Antalya'da, 'mavi ışık' hastası bebeği Poyraz, eşi Zeliha ve akrabalarıyla kahvaltı için fiber botla açıldığı teknede hava bozunca mahsur kalan Servet Ergün'ün olaydan 1 saat önce sosyal medyadan canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Ergün, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı canlı yayında, "Deniz sefası yapalım dedik. Manzaraya bakın. Kaptanın ustalığı dalgalı denizde belli olur. Tekneyle bugün açıldık. Bugün de böyle olsun" diyor.
Öte yandan Poyraz bebek, Ergün ailesi fertleri ve yakınları hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Olaydan yara almadan kurtulan Servet Ergün ve yanındakiler ifade işlemlerinin ardından evlerine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Denizde mahsur kalan 'Poyraz bebek' ve ailesi kurtarıldı (2)Denizde mahsur kalan 'Poyraz bebek' ve ailesi kurtarıldı (2)Denizde mahsur kalan 'Poyraz bebek' ve ailesi kurtarıldı (2)

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