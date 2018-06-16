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Denizde mahsur kalan 'Poyraz bebek' ve ailesi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 15:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'da mavi ışık hastası Poyraz bebek, ailesi ve akrabaları kahvaltı için fiber botla açıldıkları teknede hava bozunca mahsur kaldı.

Denizde mahsur kalan 'Poyraz bebek' ve ailesi kurtarıldı

Bülent TATOĞULLARI- Tolga YILDIRIM- Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da mavi ışık hastası Poyraz bebek, ailesi ve akrabaları kahvaltı için fiber botla açıldıkları teknede hava bozunca mahsur kaldı. Bir mağaraya sığınan 3'ü çocuk 7 kişiyi deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
Antalya'da doğumundan 3 gün sonra dünyada yaklaşık 200 bebekte görülen 'Mavi Işık Hastalığı' olarak bilinen 'Crigler-Najjar' teşhisi konulan ve her gün mavi ışık alabilmesi için babası Servet Ergün tarafından sanayide yaptırılan mavi ışık düzeneğiyle evde tedavi edilmesiyle gündeme gelen 4 yaşındaki Poyraz bebek, annesi Zeliha, babası Servet ve kardeşi Hilal ile akrabaları Mustafa Kalkaya, İsmail Kalkaya, Talhan Kalkaya; Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde fiber botla saat 11.00 sıralarında kahvaltı yapmak için denize açıldı.
MAĞARAYA SIĞINDILAR
Bir süre denizde gezinti yapan Poyraz bebeğin ailesi ve yakınlarının bulunduğu bot, aniden bastıran yağmur ve fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı. Aile, botun alabora olma ihtimaline karşı Bababurnu'ndaki bir mağaraya sığındı. Havanın iyice bozması ve fırtınanın şiddetini artırması nedeniyle bulundukları yerden çıkamayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
DENİZ POLİSE VE SAHİL GÜVENLİKTEN ORTAK OPERASYON
Acil çağrı üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler aileyi kurtarmak için 4 zodyak botla çalışma başlattı. Ekipler önce bottakilere can yeleği attı. Botların mağaraya yanaşamaması nedeniyle aile fertleri tek tek denize atlayarak can simitleriyle kurtarma botlarına doğru dalgıçlar işleğinde yüzmeye başladı. Önce 3 çocuk ve 2 kadını kurtaran ekipler daha sonra diğer iki kişiyi de aynı yöntemle kurtardı. Yağmur ve dalgalar nedeniyle güçlükle yürütülen ve yaklaşık 1.5 saat süren operasyonun ardından kurtarılan 7 kişi Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü.
KURTARMAYA DİRENDİ
Diğer yandan Bababurnu'ndaki mağarada bekleyen ailenin yanına botla yanaşan deniz polisinin kurtarma operasyonunu iddiaya göre Servet Ergün'ün "Fırtına dinince buradan kendimiz çıkarız. Kurtarma istemiyoruz" diye geri çevirdi. Ancak polis bunun mümkün olmayacağını, mutlaka kurtarma operasyonu yapmaları gerektiğini belirterek, Servet Ergün ve beraberindekilerden kendilerine yardımcı olmasını istedi. Kurtarma için kayalıklara çıkan polis memuru dizlerinden yaralandı. Yanındakilerin de ısrarı üzerine polis kurtarma operasyonunu yaptı.
POLİS TUTANAK TUTTU
Yat Limanı'na getirilen kazazedelerden Servet Ergün, görüntü almak isteyen gazetecilere, "Siz benim kim olduğumu biliyorsunuz. Görüntü almayın, sonra kötü olur" dedi. Polis ekiplerinin Servet Ergün hakkında kurtarma operasyonuna direndiği ve memurun görevini yapmasına engel olduğu gerekçesiyle tutanak tutup, şikayetçi olacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Denizde mahsur kalan 'Poyraz bebek' ve ailesi kurtarıldıDenizde mahsur kalan 'Poyraz bebek' ve ailesi kurtarıldıDenizde mahsur kalan 'Poyraz bebek' ve ailesi kurtarıldıDenizde mahsur kalan 'Poyraz bebek' ve ailesi kurtarıldı

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