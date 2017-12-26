Denizde sürüklenen kaçakları Sahil Güvenlik kurtardı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in merkezinden Çeşme ilçesine 7 saat yürüyerek gelip, lastik botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışırken sürüklenen yabancı uyruklu 42 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

İnsan kaçakçılarının yönlendirmesiyle, İzmir'in merkezinden Çeşme'ye kadar yürüyen 42 kaçak, bugün sabah saatlerinde, Alaçatı'dan lastik botla denize açıldı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız adasına geçmeye çalışan kaçaklar, yönlerini kaybedip, başı boş bir şekilde denizde sürüklenirken, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu tarafından fark edildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7'si Irak, 35'i Afganistan uyruklu toplam 42 kaçak, Sahil Güevinlik botuna alınarak kurtarıldı. Kaçaklar, Çeşme İskelesi'ne getirildi. Burada özel olarak kurulan çadıra alınan kaçak göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek paketleri ve içecek dağıtıldı.

'MOTORU KULLANMAYI KİMSE BİLMİYORDU'

Türkçe bilen ve isminin açıklanmasını istemeyen Afganistan uyruklu kadın kaçak, iki yıl önce Türkiye'ye geldiklerini, Nevşehir'e yerleşerek çalışmaya başladıklarını belirti, "Ancak, çalıştığımız işlerde yeterli ücret alamıyorduk. Bir insan taciri, Nevşehir'de bizimle temasa geçti. Kişi başı 500 dolar karşılığında bizi yurt dışına kaçırabileceğini söyledi. İnsan tacirinin teklifini kabul ettik. Önce İstanbul'a, ardından da İzmir'e getirildik. İzmir'de bir hafta havaların düzelmesini bekledik. 25 Aralık gecesi İzmir'den yürüyerek yola çıktık. 7 saat yürüdükten sonra ormanlık bir alandan sahile ulaştık" dedi.