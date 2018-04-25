HABER

Denizde sürüklenen kaçakları sahil güvenlik kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 11:36 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, ancak motor arızası yüzünden içinde bulundukları lastik bot Ege Denizi'nde sürüklenen 59 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Denizde sürüklenen kaçakları sahil güvenlik kurtardı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, ancak motor arızası yüzünden içinde bulundukları lastik bot Ege Denizi'nde sürüklenen 59 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Foça'nın Aslanburnu açıklarında bir grup kaçağın içinde bulunduğu lastik botun, motor arızası yüzünden sürüklendiğini öğrenen sahil güvenlik ekipleri, saat 01.00'de bölgeye hareket etti. Sahil güvenlik helikopteri, lastik botun yerini havadan tespit etti. Sahil güvenlik botundaki görevliler de kaçak geçiş yapmaya kalkışan grubun yanına gitti. Lastik bottaki 56'sı Suriye, 3'ü İran uyruklu olmak üzere toplam 59 kişi kurtarıldı. Kimlik tespitleri yapılan kaçaklar, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Denizde sürüklenen kaçakları sahil güvenlik kurtardıDenizde sürüklenen kaçakları sahil güvenlik kurtardıDenizde sürüklenen kaçakları sahil güvenlik kurtardı

Gizli toplantı şifresi deşifre olduGizli toplantı şifresi deşifre oldu
Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener tepkisiDevlet Bahçeli'den Meral Akşener tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Skoda Kamiq rekabete hazır

Skoda Kamiq rekabete hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.