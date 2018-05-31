Denizde yat alev aldı, baba ve oğlu kurtarıldı (1)

İZMİR, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir yat alev aldı. 50 yaşındaki baba ve 20 yaşındaki oğlunu yata yakın olan bir başka teknedeki kaptan Cüneyt Cebeci kurtardı.



PARTNER Ünlü ismin aşk yogası