Denizde yat alev aldı, baba ve oğlu kurtarıldı (1)

İZMİR, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir yat alev aldı. 50 yaşındaki baba ve 20 yaşındaki oğlunu yata yakın olan bir başka teknedeki kaptan Cüneyt Cebeci kurtardı.
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