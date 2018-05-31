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Denizde yat alev aldı, baba ve oğlu kurtarıldı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 14:05 | Son Güncelleme

YANGIN, MOTORYATIN MAKİNE DAİRESİNDEN BAŞLAMIŞ Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile Samos Adası arasındaki uluslararası sularda, Nero Koyu'na 1,5 mil uzaklıkta yanan motoryatın, Bodrum'un Turgutreis Limanı'ndan sabah saatlerinde İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'ne gitmek üzere açıldığı öğrenildi.

YANGIN, MOTORYATIN MAKİNE DAİRESİNDEN BAŞLAMIŞ
Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile Samos Adası arasındaki uluslararası sularda, Nero Koyu'na 1,5 mil uzaklıkta yanan motoryatın, Bodrum'un Turgutreis Limanı'ndan sabah saatlerinde İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'ne gitmek üzere açıldığı öğrenildi. Yangının, motoryatın makine dairesinden başladığı belirtildi.

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